LIVE Supersoccer TV! Link Live Streaming Belanda vs Jerman di Kualifikasi UERO 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Belanda vs Jerman di jadwal kualifikasi Piala Eropa 2020 pada Senin (25/3/2019) via my supersoccer.tv

Pertandingan Belanda vs Jerman disiarkan secara live di supersoccer tv mulai pukul 02.45 Wib.

Live Streaming Belanda vs Jerman dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2020 dapat ditonton di situs supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Jelang laga Belanda vs Jerman, Virgil Van Dijk mewanti-wanti timnya untuk mewaspadai Jerman di Laga Kualifikasi Piala Eropa 2020.

Belanda akan menghadapi Jerman dalam Laga Kualifikasi Piala Eropa 2020 di Amsterdam, Senin (25/3/2019) dinihari pukul 02.45 WIB.

Tim Oranye memang sempat gagal lolos ke Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018.

Namun, di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman, Belanda mulai menunjukkan tajinya dengan mengalahkan Jerman, Prancis dan Portugal.

Belanda memulai kualifikasi Piala Eropa 2020 dengan menang mudah 4-0 atas Belarus.

Namun, Belanda akan menghadapi laga lebih berat dengan menghadapi Jerman.

Dilansir BolaSport.com dari Sky Sports, kapten tim nasional Belanda, Virgil van Dijk memperingatkan rekan-rekannya agar berhati-hati kala menghadapi tim berjuluk Der Panzer tersebut.