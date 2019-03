Putri Nia Ramadhani Sekolah di SD Termahal di Jakarta, 4 Sekolah Termahal di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejak menikah dengan Ardi Bakrie pada tahun 2010 silam, Nia Ramadhani vakum dari dunia hiburan Indonesia.

Wanita cantik yang kini berusia 28 tahun tersebut lebih memilih sibuk mengurus ketiga buah hatinya.

Salah satunya dengan menunggu di sekolah putri pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie di sekolah.

Beberapa waktu lalu, ia mengunggah foto bersama para wali murid saat menunggui putra-putrinya sekolah.

"Nungguinn anakk sekolah #BSJ #britishschooljakarta," tulis Nia Ramadhani sebagai keterangan foto.

Diketahui, Mikhayla memang bersekolah di salah satu SD termahal di Jakarta, yakni British School Jakarta.

British School Jakarta merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kedutaan Besar Inggris dan masuk sekolah bertaraf internasional.

Tak heran biaya, SPP-nya dipatok cukup tinggi.

Selain harus membayar SPP, orangtua juga diharuskan membayar biaya pendaftaran Rp2.000.000, uang pembangunan Rp25.000.000 per tahun, dan uang antar jemput siswa Rp18.900.000 sekali jalan per semester atau Rp16.550.000 pulang pergi per semester.

Mikha yang kini berusia 5 tahun, berada di tingkat 'Key Stage Two yang berarti harus membayar Rp91.350.000 per semester atau Rp260.8000.000,- per tahun.