Dua Hari Bupati Tapin Pimpin Pejabatnya Ikut Workshop Anti Korupsi KPK

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengikuti Workshop Optimalisasi Manajemen Sumberdaya Berbasis Good Governance untuk Meningkatkan Kesejahteraan Daerah di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id, workshop itu diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Universitas Paramadina Jakarta, Ford Foundation dan Pusat Edukasi Antikorupsi, selama dua hari.

Para peserta workshop termasuk Bupati Tapin HM Arifin Arpan dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diberikan materi anti korupsi, sistem program pencegahan korupsi di daerah, mencegah gratifikasi, pendidikan anti korupsi.

Baca: Usai Dul Jaelani Giliran Al Ghazali Isyaratkan Karma Untuk Ahmad Dhani? Bela Maia Estianty

Selain itu materi tata kelola keuangan daerah, pemanfaatan media untuk peningkatan integritas publik dan materi lainnya yang berkaitan dengan pencegahan tindakan korupsi.

Baca: Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar, Skor Babak Pertama 1-0, Gol Kombinasi Lilipaly & Greg Nwokolo

Setiap sesi juga diisi tanya jawab dengan para narasumber dari jajaran KPK dan akademisi pegiat anti korupsi.

Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengaku komitmennya selaku Bupati Tapin bersama Wakil Bupati Tapin H Syafrudin Noor mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapin.

Baca: Tuai Pahala dengan Harta Seperti Kata Ustadz Abdul Somad, Hikmah Peristiwa Isra Miraj 27 Rajab

Sebagai wujud menciptakan good governance, Pemkab Tapin sudah empat kali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kita seefektif dan seefesien dalam mengelola dana daerah dan pusat, agar semua program dan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat atau out come dinikmati masyarakat," katanya.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Pemkab Tapin, Syafrudin, mengatakan pemateri di acara itu anggota KPK, Alexander Marwata memberi tips untuk membangun pemerintahan yang bersih, diperlukan "4 No".

4 No yaitu, no bribery (tidak menyuap), no kickback (tidak menerima suap), no gift (tidak menerima gratifikasi), dan no luxurious (tidak menjamu tamu secara berlebihan).

Selain itu, pencegahan korupsi perlu pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan hukum sejak dini. Peran keluarga, masyarakat dan pemerintah juga sangat penting mencegah korupsi, katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)