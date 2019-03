Live Streaming MNC TV Timnas Indonesia vs Myanmar Petang Ini : Evan Dimas Siap Raih Kemenangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming live streaming MNC TV Timnas Myanmar vs Timnas Indonesia dalam laga bertajuk FIFA Matchday hari ini Senin (25/3/2019) akan tersaji.

Jelang Timnas Indonesia vs Myanmar, dipimpin pelatih Simon Mc Menemy, sebanyak 22 pemain langsung melakukan latihan di Ba Htoo Stadium, Mandalay, Sabtu (23/3/2019).

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar akan disiarkan langsung dan live streaming MNC TV.

Salah satu pemain yakni Yanto Basna pun sudah bergabung di Myanmar, Basna tidak bisa bergabung saat pemusatan latihan di Australia dan Bali karena masih membela klubnya, Sukhotai FC dari Liga Thailand.

"Pemain dalam kondisi bagus, cuaca di Myanmar sama seperti Jakarta jadi tidak ada kendala. Hari ini kami lakukan berbagai menu latihan untuk persiapan laga melawan Myanmar," kata Asisten pelatih Timnas Indonesia, Yeyen Tumena dikutip dari laman resmi PSSI.

Yeyen menambahkan bahwa variasi latihan pada sore itu yakni warming up spesifik footbal, pattern attacking , game simulation how to play melawan Myanmar, analisa permainan Myanmar saat mereka jumpa lawan Chinese Taipei, dan memoles terus proses set piece.

"Coach Simon dan semua tim ingin mempersembahkan kemenangan pada pertandingan nanti. Dua minggu TC pertama dilakukan menjauh dari segalanya. Hal itu sangat baik untuk kekompakan dan kerja sama tim. Sekarang saat nya fokus memberikan perubahan dan melakukan yang terbaik saat melawan Myanmar," tambah mantan pemain Timnas Indonesia era 2000'an tersebut.

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia, Evan Dimas mengatakan bahwa timnya dalam kondisi bagus dan sudah siap menghadapi Myanmar.

Ia pun mengatakan bahwa hasil pemusatan latihan di Australia dan Bali sangat bermanfaat bagi dirinya dan tim.

"Kami akan bekerja keras saat melawan Myanmar nanti. Kami sudah mempersiapkan dengan baik jelang laga melawan mereka. Myanmar tim yang bagus, kita waspadai mereka. Yang jelas kami sudah siap melawan Myanmar dan meraih kemenangan," kata Evan Dimas.