Adu Unggul Via Vallen dan Nella Kharisma yang Sama-sama Penyanyi Dangdut Top, Cek Buktinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adu keunggulan Via Vallen dan Nella Kharisma yang sama-sama penyanyi dangdut top saat ini.

Memang, sama-sama pedangdut top, Via Vallen dinilai lebih unggul dibanding Nella Kharisma. Ada sejumlah bukti.

Via Vallen dan Nella Kharisma sama-sama menjadi pedangdut top. Lagu-lagu mereka sudah menembus semua kalangan masyarakat luas.

Meski begitu, Via Vallen dinilai lebih unggul dibanding Nella Kharisma dalam berbagai bidang.

Tribunsumsel.com berhasil menelusuri beberapa keunggulan Via Vallen dibanding Nella Kharisma.

Seperti diketahui, Via Vallen belum lama ini juga berhasil menorehkan prestasi membanggakan di dunia dangdut.

Tak tanggung-tanggung hal itu didapatkan Via Vallen dari luar negeri.

Beberapa waktu lalu, Via Vallen memang baru saja mengisi acara di Moscow, Russia.

Dalam kesempatan itu, Via Vallen berhasil menyabet penghargaan saat di Russia.

"Alhamdulillah

Thankyou so much to Allah Swt for everything in my life