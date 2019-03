BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Montenegro vs Inggris babak kualifikasi Piala Eropa 2020, Skor Akhir 1-5, Gol Harry Kane

Ross Barkley tampil gemilang pada laga Montenegro vs Inggris babak kualifikasi Piala Eropa 2020. Pemain Chelsea itu mencetak dua gol dan satu assist bagi gol pembuka The Three Lions - julukan Timnas Inggris.

Pada laga Montenegro vs Inggris babak kualifikasi Piala Eropa 2020 di Pidgorica, tim tamu meraih kemenangan telak dengan skor akhir 5-1.

Bertanding di hadapan publiknya sendiri, Timnas Montenegro sebenarnya bisa unggul terlebih dahulu.

Marko Vesovic membawa Montenegro unggul pada menit ke-17.

Sekitar 13 menit berselang, Michael Keane menyamakan skor seusai memanfaatkan umpan Ross Barkley.

Timnas Inggris menutup babak pertama dengan keunggul 2-1 berkat gol Barkley pada menit ke-39.

Tampil lebih mendominasi, Timnas Inggris menggila dan mencetak tiga gol.

The Three Lions memungkasi laga dengan skor 5-1 berkat gol tambahan dari Barkley (59'), Harry Kane (71'), dan Raheem Sterling (81').

Inilah kemenangan kedua beruntun Inggris dengan mencetak lima gol ke gawang lawan.