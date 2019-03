Link Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Dover FC U-20 di Inggris, Lawan Charlton Athletic Ditunda!

Jadwal Garuda Select Vs Dover FC u-20 Live di TVRI dan My Supersoccer tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (26/3/2019) resmi ditunda.

Laga Garuda Select yang akan disiarkan langsung TVRI digantikan menjadi laga Garuda Select vs Dover Athletic FC U-20.

Live Streaming Garuda Select vs Dover Athletic FC U-20 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)



Live streaming my supersoccer.tv dan TVRI Garuda Select vs Dover Athletic FC U-20. dapat diakses mulai pukul 21.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Mysupersoccer.

Sebelumnya Garuda Select dijadwalkan bertanding melawan Charlton Athletic malam ini, namun karena faktor cuaca dan teknis yang mengakibatkan lapangan Charlton Athletic tidak dapat digunakan, jadinya Garuda Select akan melawan Dover Athletic FC U-20 pada pukul 21.00 WIB nanti.

Meski berbeda tim, namun lawan yang dihadapi Garuda Select kali ini punya rentang umur yang lebih matang. Hal ini akan jadi ujian tersendiri buat anak-anak Garuda Select.

Pada beberapa pertandingan sebelumnya, Garuda Select bermain imbang 2-2 dari tim akademi Huddersfield Town.

Sebelumnya lagi menang melawan QPR U17 3-0 dan Tim Blackburn Rovers U17 4-0.

Seperti diketahui sebanyak 24 pemain di program Garuda Select bertolak ke Inggris pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Para pemain ini akan mendapat pelatihan dengan standar Eropa, baik di dalam dan di luar lapangan selama enam bulan ke depan.

Garuda Select merupakan program hasil kerja sama PSSI dengan Super Soccer TV.