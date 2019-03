Live Supersoccer TV! Live Streaming Garuda Select Vs Charlton Athletic U18 di Inggris, Cek Link TVRI

Jadwal Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 Live di TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (26/3/2019) via my supersoccer.tv dan TVRI.

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 secara live supersoccer tv dimulai pukul 20.00 WIB

Live Streaming Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Sebelumnya Garuda Select bermain imbang 2-2 dari tim akademi Huddersfield Town.

Sebelumnya lagi menang melawan QPR U17 3-0 dan Tim Blackburn Rovers U17 4-0.

Seperti diketahui sebanyak 24 pemain di program Garuda Select bertolak ke Inggris pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Para pemain ini akan mendapat pelatihan dengan standar Eropa, baik di dalam dan di luar lapangan selama enam bulan ke depan.

Garuda Select merupakan program hasil kerja sama PSSI dengan Super Soccer TV.

Program ini direncanakan berlangsung selama 10 tahun.

Untuk angkatan pertama yang berangkat yakni pemain dengan level usia rata-rata di bawah usia 17 tahun.