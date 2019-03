Nasib Wijaya Saputra, Gisella Anastasia Pilih Gading Marten Temani Liburan ke Bali dengan Gempita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gisella Anastasia lebih memilih bersama Gading Marten dan Gempita ketimbang Wijaya Saputra.

Jika sebelumnya Gisella Anastasia diketahui sering bersama Wijaya Saputra hingga diduga berada di pusat perbelanjaan di Singapura, kini memilih bersama Gading dan Gempita.

Gisella Anastasia memilih bersama Gempita dan Gading Marten untuk berlibur ke Bali.

Seperti diketahui, berlibur ke Bali adalah salah satu janji Gisella Anastasia pada Gempita.

Namun ia memilih untuk mengajak Gading Marten, mantan suaminya untuk menemani, bukan Wijaya Saputra.

Dalam postingan akun instagram keduanya, terlihat Gempita dibawa berlibur melihat keindahan dunia bawah laut, hingga taman bermain.

Gisel memperlihatkan fotonya bersama Gempita tanpa kehadiran Gading Marten.

Beda dengan Gading Marten yang memperlihatkan kehadiran Gisel.

"Always Happy.

.

Kitanya baik baik tapi orang2 sama media yg ribut sendiri.. mind ur own business, get a life and be happy..

.

@gisel_la

.

John Mayer - XO", tulis Gading di video yang memperlihatkan Gisel.

Tak mau kalah, Wijaya Saputra tetap bekerja selagi kekasihnya pergi belibur ke Bali.