PLN Kerahkan 908 Petugas Pelayanan Teknik, Persiapan Pemilu dan UNBK 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menggelar Apel PLN Siaga Pemilu dan UNBK 2019 sebagai bentuk kesiapan dalam mengawal kesuksesan berlangsungnya Pemilihan Umum (PEMILU) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Sudirman dilaksanakan di halaman Kantor PLN Kalselteng pada Selasa (26/3/2019).

Dalam apel ini, Sudirman mengatakan bahwa PLN berkomitmen penuh untuk turut hadir dalam mensukseskan dua agenda nasional tersebut.

PLN telah melaksanakan tindakan-tindakan Preventif untuk memastikan keandalan suplai energi listrik dengan giat melaksanakan asesmen jaringan, melaksanakan Right of Way (ROW), pemasangan dan penggantian peralatan yang rusak oleh Petugas Pelayanan Teknik (Yantek) dan Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Sentuh Langsung maupun Berjarak.

"PLN juga telah menyiapkan petugas teknik yang akan siaga baik personel maupun armada peralatan kerja. 39 Personil Tim PDKB dan 908 Petugas Yantek telah disiagakan," imbuh dia.

Sementara untuk sarana pendukung, Sudirman mengatakan PLN Kalselteng menyiapkan 4 mobil PDKB Sentuh Langsung, 1 Unit mobil PDKB Berjarak dan 117 unit mobil peralatan.

Selain itu pada titik-titik strategis telah disediakan 128 backup penyulang, 101 Genset hingga 6 Unit Gardu Bergerak (UGB).



"Kami berharap melalui Apel Siaga PEMILU dan UNBK 2019 ini, pelaksanaan Pemilu dan UNBK 2019 yang keduanya merupakan agenda nasional akan berjalan lancar dengan keandalan suplai energi listrik oleh PLN," pungkas dia. (banjarmasinpost.co.id/sofyar redhani)