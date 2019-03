Tidak Hanya Piawai Bermain Turn Table, FDJ Princess juga Laris Jualan Jamu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain sebagai FDJ, Vie Amelia juga beberapa bulan ini jualan sampingan melalui onine shop

"Macam-macam yang dijual, antara lain krim pemutih, handbody, pil pelangsing, miss V, dan jamu bikinan sendiri," jelasnya.

Awal mula bisa bikin jamu, ia belajar dari istri pamannya yang asli orang Jawa.

"Selain saya, adik saya Ema Emilia juga belajar membuat jamu tersebut," kisahnya.

Jamu yang dijual jenis cair di antaranya jamu Pinang Anum. Ternyata peminatnya lumayan banyak.

Banyak orang yang berlangganan, di antaranya dari Amuntai, Banjarbaru dan lainnya.

"Walaupun kami sekeluarga seniman, namun jiwa berdagang kami sangat kental, jadi bakatnya menurun juga ke saya dan adik," ujarnya

Baca: Pria Ditemukan Gantung Diri di Desa Tambangan Berwajah Tampan, Sempat Nulis Status di Whats Ap

Biasanya, jamu ready seminggu 2 kali, tetapi kalau pembelian lewat Vie bisa open order.

Sementara sebagai FDJ, ia kerap menghibur di berbagai even di banua. Sebagaimana ciri khasnya, ia aktif peformance saat mixing.

Setiap minggu ia juga mengisi even di Gudang Garam Signature Mild, produk rokok yang menggelar even Big Dayz out.