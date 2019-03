Ada Potongan Rp 100.000 Nginap di City Home Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - City Home merupakan hotel dan Kost yang tepat untuk Anda saat sedang liburan keluarga serta untuk urusan bisnis. Juga sangat cocok untuk mereka yang sedang ingin mencari Kost.

Apalagi, letaknya cukup strategis, berada tepat di tengah kota. Suasana hotelnya juga nyaman dan juga sangat bersih.

"Karena itu, City Home sangat banyak diminati oleh wisatawan saat mereka berlibur ke Banjarmasin," kata Muslim, Suvervisor City Home Banjarmasin, Rabu (27/3/2019).



Ditambahkan dia, selain harganya yang relatif murah dan terjangkau untuk semua kalangan, hotel ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap.

City Home juga menawarkan promo bulan Maret yaitu potongan harga sampai dengan Rp.100.000. "Sebenarnya harga per malam di City Home Rp 368.000. Bila di potong Rp 100.000 jadi hanya Rp 268.000 saja," katanya.

Ada potongan itu, lanjut Muslim, untuk menarik para tamu yang dari luar kota atau pun dari luar daerah dengan tujuan liburan atau bisnis.

Kalau untuk kos-kosan, jelas Muslim, per bulannya mulai dari Rp 1.250.000. "Namun, kos-kosan ini bisa juga per bulan, per minggu, per dua minggu dan per tiga minggu.

Nah, bagi Anda yang berminat, bisa reservasi melalui WA atau telepon 08115177899 / 085754229491 di City Home Banjarmasin yang ber alamat di Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Banjarmasin Tengah. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)