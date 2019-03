Ada Promo Paket Pernikahan di Hotel Rodhita Banjarmasin, Lengkap Kamar Pengantin

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Bingung mencari tempat pernikahan. Tak perlu repot, di Hotel Rodhita Banjarmasin menyediakan merayakan hari bersejarah buat kalian.

Apalagi, selama tahun 2019, hotel berbintang tiga ini menyediakan promo untuk paket pernikahan harganya mulai dari Rp 85.000, nett/pax minimum pemesanan 400 orang.

"Harga tersebut sudah termasuk gratis penggunaan Imperial Ballroom & Violeta Room selama satu hari," kata Efi Naysila, Assistant Sales Manager Hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (27/3/2019).

Menu pilihan, lanjut dia, ada satu sup, empat menu utama dan satu hidangan penutup. Juga ada satu kamar pengantin untuk satu) malam plus breakfast untuk dua orang.

"Juga ada diskon khusus untuk kamar keluarga, parkir VIP untuk mobil pengantin, pengujian makanan untuk empat orang, gratis tenaga listrik hingga 5.000 watt, gratis satu screen dan satu Lcd serta gratis dua buku tamu," tegas Efi.

Adapun, lanjut dia, paket tersebut tidak termasuk dengan dekorasi, dan tidak termasuk penambahan makanan (stall) dari luar.

Sementara itu, kata Efi, ada juga promo kamar hotel type Superior yang harga publishnya Rp 735.000, hanya menjadi Rp 385.000.

"Promo but kamar Superior berlaku sampai bulan April 2019. Kami memang tiap bulan mengadakan promo," tegasnya.

Hotel Roditha Banjarmasin merupakan salah satu hotel berbintang 3 yang berlokasi di tengah-tengah kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Pangeran Antasari Pasar Pagi No. 41 Banjarmasin dan sangat strategis.

Nah, bagi yang ingin bertanya-tanya atau reservasi bisa langsung menghubungi Marketing di nomor 0897.0333.151 (WA) / 0821.5299.4922 (Telp). Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami “Stay With Us Fell More Than At Home”. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)