BANJARMASINPOST.CO.ID - Curhat Luna Maya Soal Video Emosi Saat Nyanyi Galau Dikaitkan dengan Syahrini dan Reino Barack

Luna Maya akhirnya buka suara sikapi emosi dirinya saat nyanyi Bintang Kehidupan milik Nike Ardila

Hal itu dilakukan Luna Maya saat tahu video emosi nyanyiannya itu dikaitkan dengan pernikahan Reino Barack dan Syahrini

Luna Maya tampaknya tahu saat videonya nyanyinya itu beredar di akun gosip dan dikaitkan dengan Syahrini dan Reino Barack

Awalnya, Luna Maya mengaku malas menanggapi beragam komentar tentangnya.

"Cuma mau comment dikit soal ig story yang banyak diambil dan dimasukin ke acc gosip di ig. Sebenarnya agak males tanggepin tapi mau meluruskan saja supaya gak terlalu gimana," tulis Luna Maya.

Lebih lanjut, Luna Maya mengaku bahwa dirinya memang suka dengan lagu Bintang Kehidupan.

Karenanya, setiap kali tengah berkaraoke, Luna Maya pasti menyanyikan tembang andalan Nike Ardilla itu.

"Dari dulu saya tiap karaoke pasti nyanyi lagu Nike Ardila yang bintang kehidupan krn one of my fav song from her and i love her !" sambung Luna Maya.

Karenanya, Luna Maya pun menegaskan bahwa nyanyian yang ia lantunkan tidak ada hubungannya dengan perasaan atau pesan apapun.