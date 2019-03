Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 29: Inter Milan vs Lazio, Juventus vs Empoli di Bein Sports

Gaya selebrasi Cristiano Ronaldo pada pertandingan Juventus vs Atletico Madrid dalam babak 16 besar Liga Champions di Stadion Allianz, 12 Maret 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 29 di Bein Sports melalui Maxstream menyajikan berbagai pertandingan seru Serie A Italia mulai Sabtu (30/3/2019). Ada Inter Milan vs Lazio dan Juventus vs Empoli

Laga-laga Liga Italia pekan 29 akan disiarkan langsung (live) beIN Sports selaku saluran pemegang hak siar Liga Italia.

Link Live Streaming Liga Italia pekan 29 juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier. Tak terkecuali laga Inter Milan vs Lazio, Juventus vs Empoli

Pertandingan Juventus, AS Roma, Napoli, Inter dan Milan tentunya paling banyak ditunggu penggemar sepak bola Liga Italia pekan ini.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 32 Ada Liverpool vs Tottenham, Man United & Chelsea?

Baca: Jadwal Perempat Final Liga Champion 2019 di RCTI, Manchester United vs Barcelona, Liverpool & Juve?

Baca: Jadwal MotoGP Argentina 2019, Marc Marquez Ingin Seperti Valentino Rossi di MotoGP 2019? Live Trans7

Baca: Ini Cara Jokowi Saat Tiba di Bandara Syamsudin Noor, Didampingi Iriana Jokowi dan Eric Thohir

Sama seperti pekan-pekan sebelumnya, jadwal Liga Italia pekan 29 dapat disaksikan melalui siaran langsung dan live streaming Bein Sports dan Vidio.com Premier.

Pekan 29 Liga Italia, dibuka dengan Chievo menghadapi Cagliari pada hari Sabtu (30/3/2019).

Sehari setelahnya, Juventus akan menjamu Napoli di Allianz Stadium.

Partai ini semestinya dengan mudah Juventus menang mengingat, bermain di kandang sendiri dan dukungan dari para supporter tuan rumah.

Belum lagi secara kualitas Juventus cukup jauh dari Empoli yang berada di posisi papan bawah Liga Italia.

Baca: Jawaban Mengejutkan Billy Syahputra Diminta Pilih Angela Lee atau Hilda Vitria eks Kriss Hatta, Uta?

Baca: Gara-Gara Reino Barack, Hotman Paris Blak-Blakan Pilih Luna Maya Ketimbang Syahrini

Di hari yang sama, Sampdoria berhadapan dengan Milan, Sampdoria yang kini berada di posisi 9 akan menjamu AC Milan yang sedang dalam tren meningkat sebelum kalah di partai derby.