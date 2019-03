Jadwal Perempat Final Liga Champion Live RCTI, Barcelona vs Manchester United, Juventus & Liverpool?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Perempat Final Liga Champion 2019 Live RCTI, Barcelona vs Manchester United, Juventus & Liverpool?

Jadwal siaran langsung perempat final Liga Champion akan disiarkan langsung secara Live RCTI mulai hari Rabu (10/4/2019). Sejumlah tim besar akan terlibat duel, di antaranya Liverpool vs FC Porto, Barcelona vs Manchester United dan Juventus vs Ajax

Laga Perempat Final Liga Champion 2019 bisa disaksikan via live streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id dan vidio.com premier. Tak terkecuali untuk laga Liverpool vs FC Porto, Barcelona vs Manchester United maupun Juventus vs Ajax

Pertandingan perempat final Liga Champion disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Termasuk laga Barcelona vs Manchester United dan Liverpool vs FC Porto maupun Juventus vs Ajax

Khusus untuk RCTI, masih belum ada informasi mana laga Liga Champion yang akan disiarkan langsung. Apakah laga Manchester United vs Barcelona atau Liverpool vs FC Porto

Sementara itu, babak perempatfinal Liga Champions leg pertama dibuka laga Liverpool vs FC Porto.

Liverpool lebih dulu menjamu FC Porto pada 10 April 2019 dinihari waktu Indonesia di Stadion Anfield.

Sementara itu, laga leg kedua di kandang Porto di Estadio Do Dragao berlangsung pada 18 April 2019 dini hari WIB.

Pemenang dari pertandingan Liverpool vs FC Porto akan bertemu dengan pemenang laga super big match Manchester United vs Barcelona.

Di pertandingan lainnya, leg pertama Manchester United vs Barcelona berlangsung di Old Trafford pada 11 April 2019 dini hari WIB.