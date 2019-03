Paranormal Wirang Birawa Sebut Jodoh Saat Berfoto dengan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang sudah digosipkan sejak lama. Paranormal Wirang Birawa mengungkapkan fakta baru.

Apalagi Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting juga duet bareng sebagai presenter di acara Brownis Trans TV.

Fakta baru hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan diungkap usai sempat menyinggung soal tanggal jadian Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting dalam kolom komentar instagram Desainer pria kelahiran 31 Desember 1981.

Ivan Gunawan kala itu mengunggah potret kebersamannya dengan Ayu Ting Ting menyinggung soal seseorang yang bangga dengan pasangannya masing-masing.

Kalimat tersebut dituliskan Ivan Gunawan menggunakan Bahasa Inggris.

"Be with someone who is proud to have you, and still stand by your side no matter what," tulis Ivan Gunawan dalam keterangan fotonya, Minggu (25/3/2019).

Jika di artikan kurang lebih seperti ini.

"Jadilah dengan seseorang yang bangga memiliki anda, dan masih berdiri di sisi anda apapun yang terjadi."

Sontak unggahan Ivan Gunawan itu mendapatkan banyak reaksi dari pengguna Instagram.

Di antaranya Wirang Birawa. Wirang Birawa mengatakan bahwa Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tingal nunggu tanggal saja.