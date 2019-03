SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming GTV Grand Final The Voice Indonesia 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming GTV The Voice Indonesia Babak Grand Final yang dapat diakses pada Kamis (28/3/2019) malam.

Grand Final The Voice Indonesia disiarkan langsung live GTV mulai pukul 19.30 Wib, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram resmi The Voice Indonesia.

Siaran langsung GTV The Voice Indonesia Babak Grand Final selain lewat tayangan live streaming GTV, bisa pula diakses lewat laman penyedia live streaming lainnya.

Ajang pencarian bakat The Voice Indonesia memasuki babak Grand Final.

"Are you ready for Grand Final The Voice Indonesia? Siapa jagoan kalian yang akan jadi pemenang The Voice Indonesia Tahun ini?? Saksikan Grand Final #TheVoiceGTV kamis, 28 Maret Pkl 19.30 WIB LIVE Di @officialgtvid," tulis akun Instagram @thevoicegtv.

Baca: Hasil Akhir Persija Jakarta vs Kalteng Putra di Piala Presiden 2019, Drama Adu Penalti! Skor 3-4

Baca: Beda Reaksi Giorgino Abraham & Ranty Maria Saat Tanggal Pernikahan Ammar Zoni & Irish Bella Disebar

Baca: Bukan Krisdayanti, Adik Aurel Hermansyah Berikan Pesan Menyentuh Untuk Anang dan Ashanty

Baca: Fakta Baru Luna Maya dan Reino Barack Usai Dibocorkan Tetangga Tinggal Bersama Suami Syahrini

Selain bisa disaksikan langsung melalui layar kaca GTV, Grand Final The Voice Indonesia juga bisa tonton melalui link live streaming di bawah artikel ini.

Sebelumnya, The Voice Indonesia, telah lebih dulu merampungkan babak semifinal Kamis (21/3/2019) pekan lalu.

Saat itu, sebanyak 16 kontestan dari team Armand, team Anggun, team Vidi-Nino dan team Titi tampil memukau.

Mereka berusaha memperebutkan dua tiket menuju babak Grand Final The Voice Indonesia yang akan berlangsung pekan depan.

Dilansir dari Pos-Kupang.com, NTT pun patut berbangga, dikarenakan empat orang wakilnya bisa berada hingga babak Semifinal The Voice.