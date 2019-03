Ditinggal Reino Barack Nikahi Syahrini, Luna Maya Ngaku Masih Sendiri, Raffi Sebut Konglomerat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sakit hati ditinggal Reino Barack nikahi sahabatnya Syahrini, ternyata membuat Luna Maya makin berkibar.

Luna Maya dikabarkan banyak dikejar lelaki yang ingin merebut hatinya.

Salah satu lelaki yang dikabarkan dekat dengan pemeran Nyi Roro Kidul ini adalah konglomerat Malaysia bernama Faisal Nasimuddin.

Kini kedekatan Luna Maya dengan Faisal Nasimuddin kembali mencuat ketika ia mengomentari salah satu unggahan Faisal Nasimuddin di Instagram.

Bermula dari Faisal Nasimuddin mengunggah foto dirinya bersama sang ibu di Instagram @faisalnasimuddin, Luna Maya pun memberikan komentarnya.

"Send my best regards to auntie (Sampaikan salamku pada tante)," tulis Luna dalam kolom komentar.

Tak disangka, komentar Luna Maya di Instagram Faisal Nasimuddin mendapat respon positif dari Diana Nasimuddin.

Diana Nasimuddin mengatakan bahwa ibu mereka sedang membicarakan Luna Maya terus menerus.

"My mom still brags about you babe, (Ibuku masih membicarakan tentangmu, sayang)," balas Diana.

Tak hanya itu, Luna Maya juga diketahui sedang nonton konser bersama adik dari Faisal.