Peringati Hari Teater Sedunia, Taman Budaya Kalsel Melaksanakan Pergelaran Teater The Game of Chess

Sanggar Budaya saat mementaskan naskah The Game of Chess karya Kenneth Sawyer Goodman, Jumat (29/3/2019) malam di Gedung Balairungsari Taman Budaya Kalsel.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seorang pemberontak bernama Boris Ivanovitch yang berhasrat untuk menghabisi nyawa Alexis Alexandrovitch seorang raja.

Keduanya berseteru dalam sebuah pertemuan, sampai akhirnya Boris menghadapkan lop pistolnya ke arah sang raja.

Tapi ternyata tidak semudah itu untuk membunuh Alexis, karena ternyata sanga raja itu mengaku bahwa dia adalah saudara angkatnya.

Begitulah penggalan cerita dari sebuah naskah yang berjudul The Game of Chess karya Kenneth Sawyer Goodman.

Naskah ini dipentaskan oleh Sanggar Budaya dan disutradarai oleh Abdi Rahmat, hari ini Jumat (29/3/2019) malam di Gedung Balairungsari Taman Budaya Kalsel.

Sanggar Budaya merupakan salah satu kelompok teater yang tampil dalam Pergelaran Teater, yang dilaksanakan oleh Taman Budaya Kalsel.

Pergelaran Teater ini sendiri dilangsungkan selama dua hari, yakni hingga besok Sabtu (30/3/2019) malam.

Baca: Jadwal Debat Keempat Pilpres 2019, Prabowo & Jokowi Singgung Papua, Live SCTV, Metro TV & Indosiar

Dalam Pergelaran Teater ini, Taman Budaya Kalsel melibatkan setidaknya lima kelompok teater khususnya yang ada di seputaran Kota Banjarmasin.

Adapun lima kelompok tersebut, masing-masing adalah Sanggar Budaya, Sanggar Sesaji Banjarmasin, FAS Hukum ULM, Teater Kita, dan juga Sanggar Kereta UIN Antasari.

Pada hari pertama ini, ada dua pementasan yakni Sanggar Budaya yang mementaskan naskah berjudul The Game of Chess dan Sanggar Sesaji Banjarmasin yang mementaskan naskah berjudul Halaman 348 (My Diary) naskah Rudy Karno dan disutradarai oleh Sigit Raharjo.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming MotoGP Argentina 2019 Latihan Bebas Free Practice 1, Energi Rossi!

Kepala Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menerangkan bahwa Pergelaran Teater ini untuk menyemarakkan Hari Terater Sedunia.

"Kemarin sudah beberapa hari juga sebenarnya ada pementasan, masih dalam rangka peringatan Hari Teater Sedunia. Dan Pergelaran Teater ini juga merupakan program dari Taman Budaya Kalsel," ujarnya.

Suharyanti menambahkan, dengan adanya Pergelaran Teater tersebut akan lebih meningkatkan seni teater di Kalsel.

"Harapannya seni teater bisa lebih ditingkatkan lagi, dan juga menambah karakter dari komunitas itu sendiri sehingga juga akan lebih berkembang," pungkasnya.(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)

Baca: Tiga Busana Desainer Banua Ini Ditampilkan di Catwalk IFW 2019, Ini Busana yang Ditampilkan