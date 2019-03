Pertimbangkan Universitas Pilihan, Mahasiswi Asal Kalsel ini Pilih Kampus yang Dekat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mempertimbangkan universitas di luar negeri memang gampang-gampang susah.

Namun penting bagi kamu yang sudah berencana ingin melanjutkan perjuangan menjadi mahasiswa di luar negeri untuk mematangkan pilihan kampus.

Alumni FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) juusan Bahasa Inggris bernama Niswi Ulfini ini misalnya.

Ia telah begitu mempertimbangkan apa saja untungnya mendaftar kuliah di University of Queensland di Australia.

Negara Australia sendiri menjadi satu di antara tiga negara dengan pendidikan Bahasa Inggris terbaik di dunia selain Amerika dan Inggris.

Alasan Niswi tak memilih ke negara Adidaya, Amerika Serikat lantaran jaraknya yang begitu jauh dari Indonesia.

“Aku kan sudah pernah ke sana, dan ngerasa sendiri kayaknya jauh banget deh. 17 jam di perjalanan doang, kayak gimana gitu,” bebernya.

Sejumlah mahasiswa termasuk Niswi Ulfini saat berada di Luar Negeri (Dok Niswi Ulfini untuk BPost Group)

Selain jarak yang jauh, persyaratan universitas di Amerika juga terbilang sulit dibanding di Australia.

“Amerika kejauhan, dan memang susah mau masuk universitas di Amerika karena ada tes syarat lainnya, namanya GRE (Graduate Record Examination) dan itu susah banget,” jelas Niswi.

Lain lagi dengan universitas di Inggris yang rata-rata memiliki durasi belajar singkat.

“Di Inggris kebanyakan tingkatan S-2nya (jurusannya) cuma satu tahun aja dan itu sudah dicampur sama thesis, setengah tahun thesis setegahnya belajar.”

Niswi yang menyadari kemampuannya pun merasa jika cara seperti itu tidak bisa diberlakukan untuk dirinya.

“Jadi mungkin itu antara belajar dan thesisnya semacam dipadatkan gitu, jangan-jangan nanti aku nggak bisa mengimbanginya,” ungkap Niswi.

Akhirnya ia mencari jurusan dan universitas dengan masa pembelajaran yang lebih dari satu tahun lalu terpilihlah Master of Applied Linguistic in TESOL di University of Queensland, Australia.

(banjarmasinpost.co.id/ noor masrida)