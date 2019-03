Jadwal Liga Inggris Pekan 32 Sabtu (30/3), Man United & Man City Main, Liverpool vs Tottenham?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Sabtu (30/3), Manchester United & Manchester City Main, Liverpool vs Tottenham Hotspur?

Liga Inggris pekan 32 di RCTI dan Bein Sport yang akan berlangsung akhir pekan ini akan dipanaskan laga Liverpool vs Tottenham Hotspurs.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 32 dimulai Sabtu (30/3/2019) pekan ini yang akan dibuka dengan laga Manchester City vs Fulham, Manchester United vs Watford. Dan sehari setelahnya, big match antara Liverpool vs Tottenham Hotspur akan digelar dan disiarkan via RCTI dan Bein Sport

Berikut adalah jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 32 di RCTI, MNC TV dan Bein Sports. Manchester United & Manchester City Main, Liverpool vs Tottenham Hotspur

Jadwal siaran langsung Liga Inggris sempat libur satu pekan sepakbola Eropa memainkan kualifikasi Euro 2020 serta FIFA match day.

Liga Inggris pekan 32 akan disiarkan langsung RCTI, MNCTV dan Bein Sports melalui Maxstream.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 32 dibuka laga Fulham vs Manchester City.

Mulai pukul 19.30 WIB, Fulham vs Manchester City akan disiarkan langsung Bein Sports 1.