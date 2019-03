LINK Live Streaming Manchester United vs Watford di Bein Sports 1 Liga Inggris Malam ini

Link Live streaming Manchester United vs Watford di Beinsports 1 Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester United vs Watford di Liga Inggris malam ini di pekan 32, Sabtu (30/3/2019).

Pertandingan Manchester United vs Watford disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Fulham vs Manchester City (Man City) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Man United vs Watford juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United ( MU ) vs Watford live Bein Sports 1 digelar di Stadion Old Trafford, pukul 22.00 WIB.

Poin penuh menjadi incaran Manchester United yang berhasrat kembali ke posisi empat besar klasemen Premier League.

Saat ini, Manchester United masih bercokol di urutan kelima mengemas 58 poin, selisih dua poin saja dari peringkat keempat Arsenal.

Andai menang, Paul Pogba dkk bakal mempersembahkan tripoin pertama bagi pelatih Ole Gunnar Solskjaer yang baru saja dipermanenkan Kamis (28/3/2019) kemarin.

Dalam laga ini, tim beralias Setan Merah mendapat pasokan empat pemain yang telah sembuh dari cedera, seperti dilansir BolaSport.com dari laman BBC.

Keempat pemain itu adalah Luke Shaw, Nemanja Matic, Marcus Rashford dan Anthony Martial.

Adapun Romelu Lukaku (cedera kaki), dan Eric Bailly (kepala) tetap dibawa meskipun diragukan tampil lantaran mengalami masalah.