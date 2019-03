Live Beinsports 1! Link Live Streaming Fulham vs Man City Liga Inggris Malam ini, Salip Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Fulham vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris malam ini di pekan 32, Sabtu (30/3/2019).

Laga Fulham vs Manchester City (Man City) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Fulham vs Manchester City (Man City) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Fulham vs Man City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Fulham vs Manchester City live Bein Sports 1 digelar di Stadion Craven Cottage, pukul 19.30 WIB.

Baca: Momen Ariel NOAH Tersandung Lihat Luna Maya Duduk Sebelah Raffi Ahmad, Padahal Gandeng Ayu Dewi

Baca: Sindiran Istri Irwan Mussry, Maia Estianty ke Kisah Luna Maya Syahrini & Reino Barack di Master Chef

Baca: Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella April Ini, Giorgino Tuliskan Berdiri Tegak & Ranty Maria Stres

Baca: Perasaan Anang Hermansyah Saat Aurel & Azriel Buat Kejutan Ulang Tahun Krisdayanti, Ada Pesan Ini

Man City sejauh ini masih berada di posisi dua klasemen sementara Liga Inggris namun besar peluang naik ke puncak klasemen.

Sebab Aguero dan kawan-kawan masih memiliki satu pertandingan lagi yang tentu saja bisa menjadi poin penting bagi Man City.

Mereka pun berpeluang untuk melesat naik ke puncak klasemen menggeser Liverpool.

Prediksi Susunan Pemain Fulham vs Man City :

Fulham (4-2-3-1): Rico; Bryan, Ream, Chambers, Fosu-Mensah; Seri, Anguissa; Sessegnon, Cairney, Babel; Mitrovic. Manajer: Scott Parker.

Man City (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Stones, Walker; David Silva, Gundogan, Bernardo Silva; Sane, Aguero, Sterling. Manajer: Josep Guardiola.