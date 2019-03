Live Beinsports 2! Live Streaming Barcelona vs Espanyol di Liga Spanyol Malam ini, Messi Absen?

Liga Spanyol Barcelona vs Espanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Barcelona vs Espanyol di La Liga Spanyol pekan 29 pada Sabtu (30/3/2019).

Laga Barcelona vs Espanyol disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Barcelona vs Espanyol juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Barcelona vs Espanyol juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Barcelona vs Espanyol live Bein Sports 2 digelar di Stadion Camp Nou pukul 22.15 Wib.

Laga Barcelona vs Espanyol nanti akan menjadi pertemuan ke-182 bagi dua klub yang sama-sama berasal dari Kota Barcelona itu.

Barcelona lebih superior ketimbang Espanyol. La Blaugrana memiliki catatan 107 kemenangan, 39 imbang, dan 35 kalah.

Adapun pada pertemuan terakhir, Blaugrana sukses menggulung Espanyol dengan skor telak 4-0. Lionel Messi menjadi bintang dengan mencetak brace.

Dilansir dari bolasport.com, Barcelona sendiri berpeluang kembali meraup poin dari Espanyol setelah dipastikan bisa turun dengan hampir seluruh pemain terbaiknya.

Lionel Messi yang sempat mengalami cedera pangkal paha saat membela timnas Argentina pekan lalu diprediksi bisa tampil sebagai starter.

Pun demikian dengan striker Luis Suarez yang sempat ditarik keluar pada jornada sebelumnya akibat menderita masalah dengan pergelangan kakinya.