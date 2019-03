Live Beinsports 3! Link Live Streaming Juventus vs Empoli di Liga Italia Malam ini, Ronaldo Absen

Juventus vs Empoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Juventus vs Empoli via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Juventus vs Empoli akan dimulai pada pukul 24.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Empoli di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Juventus vs Empoli akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 29.

Jelang laga Juventus vs Empoli, lini depan Juventus akan tampil tanpa Cristiano Ronaldo di starting line-up kontra Empoli dalam laga pekan ke-29 Liga Italia.

Juventus bakal menghadapi Empoli di Allianz Stadium Turin.

Baca: Hasil Fulham vs Manchester City di Liga Inggris Pekan 32, Skor Akhir 0-2, City Geser Liverpool

Baca: LINK Live Streaming Manchester United vs Watford di Bein Sports 1 Liga Inggris Malam ini

Kali ini, Juventus dipastikan akan bermain tanpa sang megabintang, Cristiano Ronaldo, yang mengalami cedera hamstring saat memperkuat timnas Portugal di Kualifikasi Piala Eropa 2020 menghadapi Serbia, Senin (25/3/2019).

"Cristiano Ronaldo baik-baik saja. Namun, ketika memiliki cedera, Anda harus berhati-hati sekalipun itu kecil," tutur Presiden Juventus Andrea Agnelli, seperti dilansir dari laman Tuttosport melalui Bolasport.com.

"Kami masih punya 25 pemain, semoga Juventus beruntung," ucap Agnelli menambahkan.

Untuk menyiasati diistirahatkannya Ronaldo, pelatih Massimiliano Allegri dipercaya menurunkan lini depan yang berisikan trio Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, dan Mario Mandzukic.