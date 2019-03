Reaksi Ibu Ayu Ting Ting Putrinya Dipeluk Shaheer Sheikh, Umi Kalsum Sebut Pelaminan Siti Badriah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh mengejutkan penggemarnya dengan tampil mesra pada acara HUT ANTV ke-26 Jum'at (29/03/2019) tadi malam.

Shaheer Sheikh bahkan meminta maaf langsung pada Ayu Ting Ting yang kerap digosipkan dengan Ivan Gunawan hingga membuat mata Ayu berkaca-kaca.

Tak hanya disaksikan penonton, Shaheer Sheikh bahkan memeluk Ayu Ting Ting di depan orangtuanya, Umi Kalsum dan Abdul Rozak.

Dilansir dari video Youtube Soffiemarchue yang tayang pada 29 Maret 2019, nampak Ayu Ting Ting muncul di atas panggung saat Shaheer Sheikh sudah berada di sana terlebih dahulu.

Baca: Sindiran Maia Estianty Untuk Kisah Luna Maya Syahrini & Reino Barack, Tayang di Master Chef

Baca: Pernikahan Ammar Zoni dan Irish Bella April Ini, Giorgino Tuliskan Berdiri Tegak & Ranty Maria Stres

Baca: Gisella Anastasia Dapat Peringatan Sebelum Aksi Belai Wijaya Saputra, Gaun Mantan Gading Melorot

Baca: Shaheer Sheikh Minta Maaf Pada Ayu Ting Ting di Atas Panggung ANTV, Buat Teman Ivan Berkaca-Kaca

Baca: Mulan Jameela Jenguk Ahmad Dhani Tanpa Al dan Dul, Sampaikan Niat Ini Menuju Caleg DPR RI

Baca: Luna Maya Simpan Kenangan Bersama Reino Barack Usai Sang Mantan Nikahi Syahrini, Ada Jupe

Baca: Istri Irwan Mussry, Maia Estianty Tampil Bak ABG di Rumah, Eks Ahmad Dhani Buat Pangling

Penampilan keduanya itu diiringi lagu India berjudul Janam Janam.

Ayu dan Shaheer saling menatap sambil menari di atas panggung.

Malam itu Ayu Ting Ting nampak mengenakan gaun putih dengan rambut yang disanggul sementara Shaheer mengenakan setelan berwarna gelap.

Setelah musik berhenti, Ayu Ting Ting dituntun Shaheer ke sudut lain panggung.

Saat itulah Shaheer Sheikh menyatakan permintaan maafnya pada Ayu Ting Ting karena telah menyakiti perasaan ibu satu anak itu.

"I really wanna say sorry," ucap Shaheer dengan tulus.