AS Roma vs Napoli Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Akhir AS Roma vs Napoli di Liga Italia, Skor Akhir 1-4, Kiper AS Roma Disorot

Pertandingan AS Roma vs Napoli di Liga Italia, Minggu (31/3/2019) berlangsung di Stadion Olimpico Roma

Duel AS Roma vs Napoli di Liga Italia itu berakhir dengan skor akhir 1-4 dan tuan rumah kalah.

Saat AS Roma vs Napoli pada pekan ke-29 Liga Italia, Minggu (31/3/2019) di Stadion Olimpico Roma, Kiper AS Roma Olsen kembali memberikan penampilan yang kurang meyakinkan.

Start bagus dilakukan Napoli. Pada menit ke-2, Arkadiusz Milik sukses menjebol gawang tim tuan rumah.

Menerima umpan lambung dari Simone Verdi, Milik mengontrol bola dengan kaki kanan dan melepaskan tembakan untuk menyarangkan bola ke tiang dekat gawang Olsen dengan kaki kirinya.

AS Roma mencoba membalas pada menit ke-18, namun bola hasil tandukan Steven Nzonzi memanfaatkan umpan silang Bryan Cristante masih melebar.

Di menit ke-31, Napoli nyaris menggandakan skor. Menerima operan dari Dries Mertens, Verdi tinggal berharapan dengan kiper AS Roma, Robin Olsen.

Namun, Olsen mampu menggagalkan peluang tersebut.

Milik kembali menjebol gawang AS Roma pada menit ke-36, tetapi kali ini golnya dianulir karena dia berada dalam posisi off-side.