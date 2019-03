Jadwal Piala Presiden 2019, Persela Lamongan Vs Madura United Laga Penutup 8 Besar Sore Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, LAMONGAN – Duel Persela Lamongan vs Madura United akan tersaji di Stadion Surajaya, Minggu (31/3/2019). Pertandingan ini menjadi penutup laga babak 8 besar Piala Presiden 2019.

Tiga tim sudah memastikan diri melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2019. Mereka adalah Persebaya Surabaya, Kalteng Putra, dan Arema FC.

Satu tiket tersisa akan diperebutkan pada laga Persela vs Madura United. Laga tersebut diprediksi akan berjalan ketat karena berstatus derbi dan kedua tim sama-sama kontestan Liga 1.

“Mudah-mudahan seluruh pemain bisa menampilkan apa yang sudah saya berikan selama latihan, yakni masalah taktik untuk menghadapi Madura United dan lolos ke semifinal,” ujar pelatih Persela, Aji Santoso, dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Sabtu (30/3/2019).

Optimisme juga diusung kubu Madura United. Gelandang Slamet Nurcahyo berharap timnya bisa taklukkan Stadion Surajaya yang dikenal "angker" bagi tim tamu.

"Kami sudah siap untuk hadapi Persela, meski sudah tahu bahwa Lamongan susah dikalahkan di kandangnya," ucap dia.

Laga Persela vs Madura United ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Jadwal siaran langsung laga tersebut adalah Minggu (31/3/2019) pukul 15.30 WIB.

Rekor pertemuan kedua tim di Stadion Surajaya sejak 2016:

4/12/2016: Persela Lamongan vs Madura United 2 – 1

21/4/2017: Persela Lamongan vs Madura United 2 – 0

23/7/2018 : Persela Lamongan vs Madura United 1 – 1

Hasil undian 8 besar Piala Presiden 2019 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (19/3/2019). (Kompas.com/Alsadad Rudi)

