BANJARMASINPOST.CO.ID - Komentar Shaheer Sheikh Setelah Ayu Ting Ting Posting Foto Bersama di Acara ANTV, Ucap Sorry?

Secara mengejutkan, Ayu Ting Ting bertemu dengan aktor asal India, Shaheer Sheikh yang dulu sempat dikabarkan dekat dengannya, di panggung ANTV.

Pertemuan itu jadi perbincangan hangat netizen, karena Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh cukup lama tak berkomunikasi.

Apalagi, setelah Ayu Ting Ting memposting foto bersama Shaheer Sheikh di akun instagramnya, lalu Shaheer Sheikh membalas postingan Ayu Ting Ting dengan menulis thank you.

Pada panggung ANTV, keduanya memang kembali bertemu dan kata maaf terucap dari Shaheer Sheikh untuk Ayu Ting Ting.

Kedunya kemudian berdansa bersama dan saling bergandeng tangan.

Shaheer Sheikh meminta maaf pada Ayu Ting Ting, menjelaskan bahwa dirinya tak berniat melukai Ayu Ting Ting.

Respon Ayu Ting Ting pun begitu positif pada Shaheer Sheikh.

"I wanna say the thing. I really wanna say sorry. If I make you feel bad, I'm really sorry. I didn't mean to hurt you. But if I did, saya minta maaf. Even I want to say sorry to your family, to Bilqis," ujar Shaheer Sheikh.

"Aku juga minta maaf kalau aku ada salah...," jawab Ayu Ting Ting.