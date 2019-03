LINK Live Streaming Sampdoria vs AC Milan di Bein Sports 1 Liga Italia Mulai Pukul 02.30 Wib

Sampdoria vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Sampdoria vs AC Milan di Liga Italia pada pekan 29, Minggu (31/3/2019) dini hari.

Pertandingan Sampdoria vs AC Milan disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Sampdoria vs AC Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Sampdoria vs AC Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Sampdoria vs AC Milan live Bein Sports 1 digelar di Stadion Luigi Ferraris, pukul 02.30 WIB.

AC Milan yang punya ambisi tampil di Liga Champions juga tidak menghadapi lawan mudah pekan ke 29.

Milan akan bertandang ke markas Sampdoria.

AC Milan berambisi meraih kemenangan melawan Sampdoria demi menjaga peluang finis di empat besar.

Secara statistik, AC Milan punya kans untuk memetik tiga poin. Dari lima pertemuan terakhir, AC Milan meraih tiga kemenangan, dan kalah dua kali.

Namun AC Milan patut waspada. Pasalnya, satu dari dua kekalahan itu terjadi di saat AC Milan bertandang ke markas Sampdoria.

Head to head AC Milan vs Sampdoria :