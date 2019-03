LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Cardiff City vs Chelsea Liga Inggris, Cek Cara Nontonnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live beIN Sports1! Link live streaming Cardiff City vs Chelsea di Liga Inggris malam ini di pekan 32, Minggu (31/3/2019) akan disajikan.

Siaran langsung dan live streaming Cardiff City vs Chelsea ditayangkan beIN Sport 1. Live Streaming Cardiff City vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Cardiff City vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link live streaming Cardiff City vs Chelsea ada di bagian berita ini.

Cardiff City vs Chelsea live Bein Sports 1 digelar di Cardiff City Stadium, pukul 20.05 WIB.

The Blues bertekad memetik kemenangan demi menjaga asa menembus posisi empat besar.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat enam klasemen sementara Premier League dengan nilai 57. Mereka tertinggal empat poin dari Manchester United yang menghuni urutan keempat.

Kans skuat London Biru meraih kemenangan kontra Cardiff, sekaligus mendekati Manchester United ( MU ) terbilang besar.

Pasalnya, mereka berhasil menyapu bersih kemenangan dalam empat pertemuan terakhir melawan The Bluebirds.

Meski begitu, Cardiff City harus tetap diwaspadai. Setelah menelan tiga kekalahan beruntun, klub asuhan Neil Warnock itu berhasil memetik kemenangan pada pertandingan terakhir.

Mereka membungkam West Ham United dua gol tanpa balas di Cardiff City Stadium, 9 Maret 2019. Sepasang gola Cardiff disarangkan David Hoilett (4') dan Victor Camarasa (52').