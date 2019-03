Live Beinsports 3! Live Streaming AS Roma vs Napoli di Liga Italia Malam ini, Demi Liga Champions

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming AS Roma vs Napoli via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (31/3/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming AS Roma vs Napoli akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming AS Roma vs Napoli di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga AS Roma vs Napoli akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 29.

Dua tim papan atas Liga Italia ini akan berduel di Stadion Olimpico, Roma.

Tim tuan rumah, Roma pada pekan sebelumnya menelan kekalahan dari SPAL.

Kekalahan tersebut semakin melebarkan jarak Roma dengan Milan yang berada di zona Liga Champions.

Kini Roma dan Milan terpaut 4 poin di klasemen Liga Italia.

Sementara tim tamu, Napoli meraih hasil maksimal saat menjamu Udinese di Stadion San Paolo.

Napoli yang saat ini berada di peringkat dua klasemen terpaut 15 poin dengan Juventus di posisi puncak.