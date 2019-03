LIVE RCTI! Link Live Streaming Liverpool vs Tottenham Hotspur Liga Inggris, Cek Cara Nontonnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung RCTI dan Link Live streaming Liverpool vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris malam ini pada Minggu (31/3/2019) akan disajikan.

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming RCTI Liverpool vs Tottenham Hotspur ditayangkan RCTI dan Bein Sports 1 mulai pukul 22.15 WIB.

Live Streaming Liverpool vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier. Link live streaming RCTI Liverpool vs Tottenham Hotspur ada di bagian berita ini.

Kompetisi yang tinggal menyisakan beberapa pertandingan di liga domestik, membuat Virgil van Dijk memompa semangat juang rekan-rekannya untuk meraih gelar Liga Inggris.

Liverpool masih berada di puncak klasemen Liga Inggris, unggul dua poin dari Manchester City yang masih menyimpan satu laga.

Selain berebut menjadi peraih gelar di Inggris, baik Liverpool dan Manchester City juga telah lolos ke perempat final Liga Champions.

Manajer Juergen Klopp pun mengatakan bahwa tim akan berusaha mewujudkan ambisinya menjuarai Liga Inggris musim ini.

Virgil van Dijk melihat hal ini untuk direspons positif sehingga dirinya mendesak rekan-rekannya untuk terus berjuang agar impian lama klub terwujud.

"Posisi kami saat ini seperti yang saya harapkan. Anda berharap berada di posisi seperti ini sebagai penantang gelar Liga Inggris dan tidak menutup kemungkinan melaju ke final Liga Champions," kata Van Dijk kepada Liverpool Echo yang dilansir dari BolaSport.com.

"Saya pikir inilah saatnya memenangkan sesuatu bersama Liverpool karena kami masih memiliki peluang untuk memenangkannya. Jadi, mari kita lakukan saja," ujar Van Dijk menambahkan.