Pemenang Mercedes Benz GLA BNI Shopping Festival Tahap Ke-3 2018 Langsung Dihubungi Via Telepon

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keseruan pengundian bertabur hadiah dan live music performance, tersaji dalam event BNI Shopping Festival tahap III 2018, berlangsung di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (30/3/2019) malam.

Di pengundian pamungkas tahap akhir itu, hadiah utama berupa satu unit Mercedes Benz GLA berhasil diraih Khairullah, yang merupakan nasabah BNI yang kerap bertransaksi non tunai di Duta Mall Banjarmasin.

Setelah pengundian dilakukan, Duo MC Hafiz dan Rama langsung menghubungi Khairullah via handphone. Namun, saat dihubungi Khairullah tidak berada di Banjarmasin.

"Saya sedang berada di Pontianak, tapi istri saya ada di Banjarmasin," kata Khairullah dalam sambungan telepon.

Pengundian hadiah lainnya yakni berupa dua unit sepeda motor Vario disabet Jony Rakhman dan Rizki Amalia Safitri. Serta dua buah Samsung LED TV diraih Wilina Sumarni dan Novita Wardhani.

Proses undian dilakukan hingga 28 Maret 2019 bagi konsumen yang telah berbelanja di tenant-tenant yang terdapat di Duta Mall menggunakan kartu debit dan kredit BNI.

CEO BNI Banjarmasin, Muhammad Arafat mengatakan, shopping festival merupakan acara rutin tahunan yang berupaya mensukseskan program penggunaan uang non tunai di Banjarmasin.

"Pergerakan uang non tunai meningkat saat ini. Ada banyak kemudahan dengan transaksi non tunai, kita tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Debit dan kredit saat ini juga dapat digunakan melalui handphone dapat melakukan apa saja dan dimana saja secara mudah," ujarnya.

Ditambahkannya, penggunaan non tunai juga mampu menekan inflasi, pergerakan ekonomi yang dapat berjalan baik. Sekarang ini pun dunia financial sudah bergerak dan berkembang pesat adanya transaksi non tunai.

Sementara itu, General Manager Duta Mall, Herlina Rapar menuturkan, pihaknya mengapresiasi atas kesetiaan nasabah BNI yang telah belanja dan bertransaksi di tenant-tenant Duta Mall.

Acara pengundian periode akhir 2018 ini turut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Kepala Dina Perdagangan Kalsel, H Birhasani, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Ketua DPRD Banjarmasin, Hj Ananda, Pimpinan Duta Mall Banjarmasin, serta tamu VIP lainnya juga pengunjung Duta Mall.

Setelah pengundian selesai, penyanyi Ibukota, Judika berhasil menarik perhatian tamu dan pengunjung yang hadir. Membawakan lima buah lagu hits miliknya, di antaranya Mama Papa Larang dan Jadi Aku Sebentar Saja berhasil membuat pengunjung riuh dan bernyanyi bersama.

Sebelumnya juga ada dance performance dari Scarlet di awal acara, juga penampilan band banua Lyric yang membawakan tembang andalan mereka Milik Siapa yang sempat hits 2011 lalu. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)