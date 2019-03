Sejak Sekolah Fitria Ramadhani Sudah Senang Berpikir Keras Mencari Makna Filsafat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para pecinta buku pasti punya selera berbeda soal tema buku yang jadi favorit bacaannya. Seperti halnya wanita satu ini, tema eksakta dan filsafat yang paling ia sukai.

Fitria Ramadhani SSos, pegawai BKKBN Pusat Jakarta, memang sejak sekolah suka ilmu eksakta, di antaranya Fisika dan Kimia.

"Buku-buku tersebut yang sering saya baca semasa sekolah, termasuk jika ke perpustakaan di Pelaihari," ungkap wanita asal Pelaihari, Tanah Laut ini.

Saat kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin, ia mulai suka membaca buku-buku filsafat.

Buku filsafat umumnya berisi pandangan seorang ahli tentang alam, tentang penciptaan Tuhan. Buku yang isinya harus membuat pembacanya berpikir keras dulu baru bisa dapat maknanya.

"Saat sudah dapat maknanya, wah sangat berasa sampai ke hati, dan membuat bangga diri karena bisa menerjemahkan maksud isi buku tersebut," ungkap wanita kelahiran Pelaihari 15 Februari 1995 ini.

Beberapa buku filsafat yang ia baca antara lain Filsafat Islam karya Prof Dr Hasyimsyah Nasution MA, Mengenal Filsafat dan Pengantar Filsafat Islam karya Prof Dr Juhaya S Praja MA.

"Semasa mahasiswi, koleksi buku saya adalah yang berkaitan dengan mata kuliah. Begitu banyak buku-buku tersebut. Yang jelas saya selalu menerapkan prinsip setiap mendapat kiriman uang dari orangtua, wajib disisihkan untuk beli buku.

Selain buku eksakta dan filsafat, sebenarnya ia juga suka membaca buku fiksi, yaitu novel-novel berisikan tentang nasihat kehidupan fiksi tapi nyata, macam novel karya Tereliye.

"Ya, novel yang mengandung makna-makna kehidupan. Sedangkan untuk novel asmara saya suka karya Boy Candra, tapi jarang membaca novel tersebut karena bagi saya yang paling menarik adalah novel yang menceritakan kehidupan nyata sehingga kita dapat mengantisipasi kejadian jika berada pada kondisi yang sama," alasannya.

