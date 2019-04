Jaga Servis dan Harga Bersaing Jadi Kunci Bisnis Digital Printing

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Handry Imansyah, pengaruh kenaikan pesanan digital printing di masa kampanye tidak terlalu signifikan bagi perekonomian daerah.

“Yang harus dilakukan oleh perusahaan digital printing adalah buka lebih lama dari pesaing, jika perlu bisa melayani order lewat online sehingga file bisa dikirim dan bayar melalui transfer saja dan barang bisa diantar, bila telah siap tinggal diambil,” katanya.

Persoalannya, sering kali digital printing ini buka mengikuti jam kerja normal dan bahkan hari Minggu atau libur tutup. Padahal order justru ada yang datang di hari libur untuk digunakan pada hari berikutnya. Intinya, lakukan yang tidak dilakukan pesaing atau berpikir out of the box.

Adapun yang harus dihindari agar pelanggan tidak berpindah ke tempat lain adalah menjaga level of service sesuai janji, serta harga harus terus bersaing. Dapat pula menggunakan sistem online baik cara pemesanan dan pembayaran. Semua mesti terkait dengan IOT atau Internet of Things.

Inovasi dan kreasi yang perlu di masa sekarang menuju revolusi industri 4.0 adalah terus melakukan perbaikan inovasi dan meningkatkan pelayanan. Tulang punggung revolusi industri 4.0 adalah IOT dan artificial inteligent. Semua berbasis IOT dan AI untuk mendukung inovasi bisnis. (naa)