Kebohongan Ashanty pada Anang Hermansyah di Ultah Krisdayanti Terbongkar, Karena Azriel dan Aurel?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebohongan Ashanty pada Anang Hermansyah terbongkar saat ultah Krisdayanti. Dia lakukan ini untuk Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah.

Ternyata, kegiatan liburan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty menyimpan momen haru.

Diketahui, Anang Hermansyah dan Ashanty mengajak anak-anaknya berserta ART untuk berlibur ke Turki.

Menghabiskan waktu hampir seminggu di Turki, banyak kenangan yang dikenang anak-anak Anang dan Ashanty.

Salah satunya yang dilakukan Azriel Hermansyah beberapa waktu lalu memposting sebuah tulisan di akun instagramnya.

Tulisan yang dibuat Azriel Hermansyah bahkan membuat sang ayah Anang Hermansyah menangis.

Azriel Hermansyah menuliskan bahwa orang tuanya banyak menorehkan pelajaran berharga di hatinya.

“Dear Mom and Dad, I am so much of what I learned from you. You’ll be with me like a handprint on my heart.” tulisnya.

Ashanty dalam sebuah wawancara mengaku kedua anak sambungnya itu kini sudah tumbuh dewasa.

"Sekarang mereka lebih dewasa. Kita baca caption itu jadi sedih banget.

Mereka nurut walau dilarang, masih bisa diarahkan,” ucap Ashanty