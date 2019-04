LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Arsenal vs Newcastle United Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Arsenal vs Newcastle United di Liga Inggris malam ini di pekan 32, Selasa (2/4/2019) dini hari.

Pertandingan Arsenal vs Newcastle United disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Arsenal vs Newcastle United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Arsenal vs Newcastle United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal vs Newcastle United live Bein Sports 1 digelar di Stadion Emirates, pukul 02.00 WIB.

Misi utamanya tentu saja meraih tiga poin karena akan membuat posisinya meroket ke tiga besar dalam klasemen sementara Liga Inggris.

Kekalahan Tottenham oleh Man United 1-2, membuat posisi Arsenal diempat besar kembali direbut Setan Merah.

Meski demikian kemenangan lawan Newcastle, bukan hanya bisa melewati kembali MU, tapi juga Tottenham di tiga besar.

Selain diuntungkan bermain di kandang sendiri, The Gunners juga diuntungkan dengan selisih jumlah pertandingan.

Artinya dengan kemenangan lawan atas Newcastle akan menempatkan posisi Mesut Ozil dkk di klasemen.

Demi mengamankan tiga poin tersebut, pelatih Arsenal Unay Emery, bakal mengandalkan ketajaman duet andalan mereka, Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexandre Lacazette.