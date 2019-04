Tanahlaut Ditarget Program Serasi Seluas 30 Hektare, Begini Cerita Keberhasilannya Tahun Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah di Kalsel yang diwajibkan merealisasikan program Serasi Kementerian Pertanian.

Kalsel sendiri ditargetkan 250 ribu hektare untuk program Serasi. Sedangkan untuk Tanahlaut ditargetkan dapat merealisasikan program Serasi seluas 30 hektare.

Sebelumnya Kabupaten Tanahlaut telah sukses melaksanakan program Serasi yang kali itu juga mendatangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat panen.

Kepala Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanahlaut, Akhmad Mustadi kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (1/4/2019) saat ini sudah 17.750 hektare lahan untuk program Serasi.

Baca: LIVE TVRI! Daftar Pemain Indonesia di Malaysia Open 2019 - Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra Main

Baca: Jadwal Terbaru Semifinal Piala Presiden Arema vs Kalteng Putra Diundur, Persebaya vs Madura United

Baca: Jadwal 1 Ramadhan 2019 LAPAN Prediksi Pada 6 Mei, Berikut Bacaan Niat Puasa Qadha Ramadhan

Sedang kelompok tani yang diberdayakan ada 456 kelompok tani terdiri dari Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur sebagai lokasi dominan program Serasi di Tanahlaut.

"Saat ini kita dalam tahap verifikasi juga mudah-mudahan bisa terealisasi 30 ribu hektare untuk program Serasi," terangnya.

Menurut Mustadi, lahan yang digunakan dalam program Serasi sendiri adalah lahan pasang surut, rawa dan Lebak. Lahan ini tersebar di banyak kecamatan di Tanahlaut.

Selama ini sebutnya Pemkab Tanahlaut tak khawatir dengan target lahan yang ditentukan kementerian,namun yang sulit dilakukan adalah mencari calon petani untuk menggarap calon lahan program Serasi.

"Lokasinya ada, tapi calon petani ini yang juga harus disiapkan kita tidak mau program ini tidak tepat sasaran," tambahnya.

Sementara bantuan dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani yang mengikuti program ini yaitu 80 kilogram benih per hektar, derumit 1 ton per hek6, herbisida 3 liter, pukul cair 25 kilogram per hektare, dan kapur 1 ton per hektare.

Baca: Reaksi Gading Marten Lihat Gempita Bilang I Love You, Duet Keluarga Cemara dengan Gisella Anastasia

Baca: Sebelum Diambil sumpah, Begini Perjuangan 35 Apoteker

Terkait capaian target Mustadi menambahkan Pemkab Tanahlaut yakin bisa memenuhi target tersebut. Saat ini tambahnya penyuluh pertanian juga sedang gencar menyosialisasikan terkait Program Serasi kepada masyarakat sehingga masyarakat terpacu untuk memanfaatkan program tersebut.

Program Serasi Tanahlaut terangnya juga sudah sukses dilakukan dengan baru-baru lalu panen jagung dan padi bersama Mentan, serta panen padi bersama gubernur.

"Kita tahu bahwa cerminan pertanian di Kalsel itu Tanahlaut, kita selalu menjadi daerah yang prioritas oleh Kementerian untuk wilayah Kalsel," ujarnya.(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)