Beda Rasa Ayu Ting Ting Bertemu Lagi dengan Shaheer Sheikh dan Ivan Gunawan Diungkap Dua Sosok Ini 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada perbedaan perasaan yang dirasakan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting saat bersama dengan Shaheer Sheikh dan Ivan Gunawan.

Perbedaan rasa ini diungkapkan oleh psikolog, yang melihat gerakan tubuh Ayu Ting Ting saat bersama Shaheer Sheikh dan Ivan Gunawan.

Hubungan Shaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting muncul usai diduetkan di HUT ke 26 ANTV. Di saat bersamaan sedang digosipkan dengan Ivan Gunawan.

Melansir dari kanal YouTube ANTV Klik saat acara ulang tahun stasiun televisi tersebut, Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh kembali dipertemukan dalam satu panggung.

Seusai berdansa dan bernyanyi bersama, Shaheer Sheikh memohon maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya.

"I realy wanna say sorry, saya minta maaf.

If i made u feel bad i'm really sorry. I dont mean to hurt you. But, if i did, saya minta maaf.

Even i say sorry to your family, to Bilqis. I'm really sorry"," ujar Shaheer Sheikh.

Di tayangan Brownis Bilqis yang menyaksikan ibunya duet bersama Shaheer juga mengungkapkan keinginannya menjadikan bintang India itu sebagai ayahnya.

Hal tersebut diungkapkan Bilqis di hadapan Ivan Gunawan.

Melansir dari media sosial Instagram Wirang Birawa, peramal bertopeng itupun mengunggah momen keakrabannya dengan Ayu Ting Ting.