Deretan Ucapan Selamat Peringati Isra Miraj 27 Rajab untuk Facebook, Instagram, Twitter & Whatsapp

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deretan ucapan selamat untuk memperingati Isra Miraj yang jatuh pada 27 Rajab atau Rabu (3/4/2019) bisa dibagikan di facebook, instagram, twitter, atau pesan whatsapp.

Peringatan Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.

Selain memperbanyak amalan, tak ada salahnya umat Muslim mendoakan saudara seagama sembari memberi ucapan selamat merayakan Isra Miraj kepada mereka melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, atau pesan whatsapp.

Peristiwa Isra Miraj terjadi di bulan Rajab, inilah satu alasan mengapa bulan ini begitu mulia. Untuk itu, hendaknya umat muslim memperbanyak amalan kebaikan di bulan ini.

Dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, berikut kumpulan ucapan serta kata mutiara untuk memperingati Isra Miraj yang jatuh pada 27 Rajab 1440 H atau Rabu (2/4/2018) lusa.

Kumpulan ucapan serta kata mutiara untuk memperingati Isra Miraj dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini cocok dibagikan di WhatsApp.

1. Selamat hari Isra Miraj bagi seluruh muslim di dunia.

Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua.

2. Selamat hari raya Isra Miraj untuk semua umat muslim!

Hopefully today can be a blessed day for all of us