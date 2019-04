Marcus Rashford saat mencetak gol bagi Manchester United ke gawang Atford di Stadion Old Trafford pada laga pekan ke-32 Liga Inggris, Sabtu (30/3/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Rabu (3/4), Manchester United Main, Man City & Liverpool?

Dua klub asal Manchester, Manchester City dan Manchester United, punya laga penting pada tengah pekan ini dalam ajang Liga Inggris.

Laga Manchester City dan Manchester United di Liga Inggris pada Rabu (3/4/2019) dan Kamis (4/4/20190) ini adalah misi untuk menyalip Liverpool yang ada di puncak klasemen.

Beberapa tim di Liga Inggris memang masih memiliki laga tunda, termasuk Manchester United dan Manchester City.

Baca: LIVE Indosiar! Live Streaming Vidio.com Arema FC vs Kalteng Putra Semifinal Piala Presiden 2019

Baca: LINK Live Streaming Malaysia Open 2019 Selasa (2/4) Ada Ahsan/Hendra, Ginting & Jojo Mulai 12.00 WIB

Baca: Deretan Ucapan Selamat Peringati Isra Miraj 27 Rajab untuk Facebook, Instagram, Twitter & Whatsapp

Baca: Kekecewaan Vanessa Angel Soal Tarif Kencan dalam Kasus Prostitusi Artis Terungkap, Ini Faktanya

Apalagi Manchester City dan Manchester United tak akan berlaga akhir pekan ini karena jadwal yang bentrok dengan gelaran Piala FA.

Pada tengah pekan ini, Manchester United akan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers.

Sedangkan Kota Manchester akan menyaksikan laga Manchester City yang menjamu Cardiff City sehari berselang.

Mohamed Salah beraksi pada laga kontra Manchester United, Skor Akhir 0-0 Minggu (24/2/2019). (BBC)

Laga ini akan menjadi ujian penting bagi kedua tim.

Manchester City yang menyimpan satu laga berharap bisa kembali menyalip Liverpool di puncak klasemen yang kini terpaut dua angka.

Sedang Man United yang ada di posisi kelima berharap bisa melompati Tottenham dan Arsenal di pos empat dan ketiga.

Selain itu, Chelsea akan menjamu Brighton & Hove Albion, sedangkan Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace.

Para pemain Liverpool merayakan gol yang dicetak ke gawang Tottenham Hotspur dalam laga Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (31/3/2019). (TWITTER.COM/LFC)

Berikut ini jadwal lengkap Liga Inggris tengah pekan ini:

Rabu (3/4) dini hari WIB:

01.45 - Wolves vs Man United

01.45 - Watford vs Fulham

Kamis (4/4) dini hari WIB:

01.45 - Chelsea vs Brighton

01.45 - Tottenham vs Crystal Palace

01.45 - Man City vs Cardiff