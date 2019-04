Live Supersoccer TV! Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 di Inggris, Cek Link TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (2/4/2019) via my supersoccer.tv dan TVRI.

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 secara live supersoccer tv dimulai pukul 20.00 WIB.

Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Tim Garuda Select akan kembali menjalani laga uji di Inggris, kali ini melawan Brighton & Hove U-18.

Malam ini, Selasa (2/4/2019), Garuda Select melawan Brighton & Hove U-18, kick off pukul 20.00 WIB. Laga tersebut akan disiarkan secarang langsung di TVRI atau live streaming melalui laman supersoccer.tv.

Pada laga sebelumnya, Garuda Select telah menjalani laga melwan Dover FC U-20.

Di mana Garuda Select kalah dramatis dengan skor 2-3 melawan Dover FC U-20.

Kali ini melawan Brighton & Hove U-18, akan menjadi laga berat bagi Garuda Select.

Setelah melawan Brighton & Hove U-18, Garuda Select akan dijadwalkan bertanding dengan klub-klub tangguh.

Bahkan Garuda Select akan melawan tim akademi klub-klub Premier League seperti, Leicester, Arsenal, dan Chelsea.