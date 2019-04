BANJARMASINPOST.CO.ID - Live TVRI! Live Streaming Supersoccer TV Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 di Inggris Malam Ini

Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (2/4/2019) via my supersoccer.tv dan TVRI.

Jadwal siaran langsung Garuda Select Vs Charlton Athletic U-18 secara live supersoccer tv dimulai pukul 20.00 WIB.

Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)

Baca: Hasil PSM Makassar vs Kaya FC Piala AFC 2019, Skor Babak Pertama 0-0, Link Live Streaming MNC TV

Baca: Viral Vanessa Angel Pakai Hijab & Reaksi Bibi Ardiansyah, Ini Hukum Berhijab Ala Ustadz Abdul Somad

Baca: Kisah Pasutri Beda Dukungan Antara Capres Jokowi & Prabowo di Pilpres 2019, Usung Koalisi Cinta

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Malaysia Open 2019, Ahsan/Hendra, Jojo & Ginting, Cek TVRI

Tim Garuda Select akan kembali menjalani laga uji di Inggris, kali ini melawan Brighton & Hove U-18.

Malam ini, Selasa (2/4/2019), Garuda Select melawan Brighton & Hove U-18, kick off pukul 20.00 WIB. Laga tersebut akan disiarkan secarang langsung di TVRI atau live streaming melalui laman supersoccer.tv.

Pada laga sebelumnya, Garuda Select telah menjalani laga melwan Dover FC U-20.

Di mana Garuda Select kalah dramatis dengan skor 2-3 melawan Dover FC U-20.

Kali ini melawan Brighton & Hove U-18, akan menjadi laga berat bagi Garuda Select.

Setelah melawan Brighton & Hove U-18, Garuda Select akan dijadwalkan bertanding dengan klub-klub tangguh.