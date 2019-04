BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Malaysia Open 2019, Ahsan/Hendra, Jojo & Ginting, Cek TVRI.

Saat ini sedang berlangsung Live streaming Malaysia Open 2019. Cek juga link live streaming TVRI, Ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Vs Bodin Isara/Maneepong Jongjit, Jonatan Christie Vs Brice Leverdez dan Anthony Sinisuka Ginting Vs Kenta Nishimoto, yang akan bertanding pada Selasa (2/4/2019).

Adapun Live streaming Malaysia Open 2019 dapat diakses di streaming akun youtube.com BWF. Namun memerlukan VPN untuk dapat menonton Swiss Open 2019.

Malaysia Open 2019 baru akan disiarkan langsung dan live streaming TVRI pada matchday ketiga, Link Live streaming Malaysia Open 2019 bisa diakses via streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Sementara itu, Malaysia Open 2019 bakal bergulir pada tanggal 2-7 April yang dilaksanakan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

Malaysia Open 2019 disiarkan langsung di TVRI pada matchday ketiga, Kamis (4/4/2019).

Sebanyak 39 pertandingan Malaysia Open 2019 pun dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

Rangkaian laga itu menurut rencana bakal digelar di empat lapangan berbeda yang disediakan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

Mengingat Malaysia Open 2019 adalah turnamen BWF World Tour Super 750, maka hari pertama langsung digunakan untuk laga babak pertama, alias tanpa kualifikasi.