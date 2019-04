SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 di Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (2/4/2019) .

Live Streaming Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)



Live streaming my supersoccer.tv dan TVRI Garuda Select Vs Brighton & Hove U-18 dapat diakses mulai pukul 20.00 WIB

Kali ini melawan Brighton & Hove U-18, akan menjadi laga berat bagi Garuda Select.

Seperti diketahui sebanyak 24 pemain di program Garuda Select bertolak ke Inggris pada Selasa (15/1/2019) lalu.

Para pemain ini akan mendapat pelatihan dengan standar Eropa, baik di dalam dan di luar lapangan selama enam bulan ke depan.

Garuda Select merupakan program hasil kerja sama PSSI dengan Super Soccer TV.

Program ini direncanakan berlangsung selama 10 tahun.

Untuk angkatan pertama yang berangkat yakni pemain dengan level usia rata-rata di bawah usia 17 tahun.

Pada program ini, Dennise Wise ditunjuk sebagai direktur program, dan Des Walker bakal menjadi pelatih dari tim Garuda Select ini.

LINK LIVE STREAMING TVRI DAN MYSUPERSOCCER