Amalan di Bulan Rajab Serta Ucapan Selamat Isra Mi'raj 2019 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isra Mi'raj 2019, berikut amalan dan ucapan Selamat Isra Mi'raj 2019 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Peringatan Isra Mi'raj 2019 bagi umat Islam akan jatuh pada hari ini Rabu (3/4/2019).

Dalam peringatan Isra Miraj 2019, tak hanya perlu mengingat lagi tentang kejadian bersejarah yang terjadi di masa Nabi Muhammad, serta mendekatkan diri kepada Allah dan mempertebal keimanan.

Namun, tidak ada salahnya mendoakan saudara kita seagama sembari mengucapkan selamat merayakan Isra Miraj kepada mereka.

Berikut ucapan selamat Isra Miraj yang bisa diucapkan pada keluarga dan teman dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, yang banjarmasinpost.co.id kutip dari berbagai sumber.

Baca: Contoh Ucapan Selamat Isra Miraj 2019 Pada 27 Rajab Cocok Untuk Facebook Instagram Twitter, Whatsapp

Baca: Deretan 26 Kata Mutiara Terbaik Selamat Isra Miraj 2019, Ucapan Isra Mi’raj Inggris & Indonesia

Ucapan Selamat Isra Mi’raj Dalam Bahasa Inggris:

1. Happy Isra’ Mikraj of Prophet Muhammad SAW, 27 Rajab 1439 H for all Moslem all over the world.

2. Happy Isra Mi’raj 1439 H to all moslems in the world. Say thank to Allah who gave us a leader, the light of life, Prophet Muhammad SAW.

3. Happy Isra’ Mikraj for you all Muslim in the world. We love Nabi Muhammad SAW. 27 Rajab 1439 H.

4. Happy Isra’ Miraj of Prophet Muhammad SAW, 27 Rajab 1439 H for all Moslem all over the world! Allah bless you.