Beda Perlakuan Bungsu Krisdayanti, Kellen Lemos ke Anak Anang Hermansyah, Azriel & Aurel Hermansyah

Baru-baru ini Aurel Hermansyah dan Azriel mendatangi ibu kandung mereka, Krisdayanti dalam rangka memberikan kejutan ulang tahun sang diva.

Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah tak hadir di pesta ulang tahun mantan istri Anang Hermansyah, Krisdayanti pada Minggu (24/03/2019) lalu lantaran berlibur ke Turki.

Saat kedatangan Auriel dan Azriel ke rumah KD itulah terlihat bagaimana interaksi keduanya dengan adik mereka, Amora dan Kellen Lemos.

Dari video di kanal YouTube The Hermansyah A6, Aurel dan Azriel mengabadikan momen kejutan ulang tahun Mimi KD dan tingkah lucu dua adik mereka hari itu.

Pertama-tama, Aurel sudah berjanji dengan Azriel untuk bertemu di depan rumah sang ibu lantaran Azriel masih harus kuliah, dikutip dari Tribun Wow, Rabu (3/4/2019).

"Aku lagi on the way ke rumah Mimi, janjian sama Ziel di depan rumahnya, karena dia masih ngampus, jadi langsung ketemuan di situ," ujar Aurel.

Menurut Aurel, Krisdayanti sama sekali tidak tahu tentang rencana kejutan itu karena mengira kedua buah hatinya masih kelelahan setelah liburan dari Turki.

Krisdayanti, Aurel Hermansyah, dan Azriel (instagram @krisdayantilemos)

"Dan Mimi benar-benar enggak tahu apa pun, tahunya kita masih di rumah, lagi capeklah pokoknya," lanjutnya.