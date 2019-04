Jelang Pemilu, Pasokan Komoditas Ayam dan Telur di Banjarmasin Lancar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tinggal kurang lebih dua pekan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) meliputi Pilpres dan Pilkada, tidak mempengaruhi ketersediaan komoditas pangan di Banjarmasin.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, Rabu (3/4/2019), di Pasar tradisional Sentra Antasari tampak tumpukan telur dalam jumlah banyak menghiasi sejumlah lapak-lapak pedagang.

Seperti halnya di Toko Adi N Talu, dikatakan Yusuf selaku karyawan, pasokan telur di toko ini tetap lancar.

Barang-barang dipasok dari Bati-bati, Kalsel dan Pulau Jawa.

"Untuk pasokan telur lancar, menjelang Pemilu ini tidak ada pengaruhnya. Hanya saja harganya sedikit naik sejak pekan lalu," kata dia kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Celotehan Pedas Syahrini Sering Diberitakan Negatif Soal Hidupnya dengan Eks Luna Maya, Reino Barack

Baca: Bulan Syaban 2019, Berikut Keutamaan dan Niat Puasa Syaban 1440 H Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW

Baca: Bergaya Hidup Mewah dengan Mobil Lamborghini, Selebgram Ini Ditangkap atas Dugaan Pencucian Uang

Baca: Penampilan Tak Biasa Ayu Ting Ting Saat Umrah, Teman Ivan Gunawan-Mantan Shaheer Sheikh Pakai Ini

Kenaikan harga telur Rp 1.000 pada jenis ayam ras.

Semula seharga Rp 21.500 per kilogram untuk harga partai, saat ini dibanderol Rp 22.500 per kilogram, sedangkan eceran dipatok Rp 24.000 per kilogram, sedangkan per butirnya dari harga Rp 1.300-1.700.

Harga telur itik bervariasi, telur itik Jawa ukuran kecil Rp 2.300 per butir, yang besar seharga Rp 2.500.

Untuk telur itik Banjar mulai Rp 2.400-2.600 sesuai ukuran.

Dalam sehari, diakui Yusuf, di Toko Adi N Talu laku terjual kurang lebih 330 kilogram per hari.